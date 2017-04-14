İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Burhan Şahbudak'ın kullandığı 34 JU 0708 plakalı kamyonet, sürücüsü ani fren yaptığı belirtilen 48 E 1524 plakalı araca çarptı.

Bunun üzerine, Bilal Kardeş idaresindeki 06 HMD 72 plakalı kamyonet de Şahbudak yönetimindeki araca, 34 LEC 90 plakalı motosiklet de Kardeş’in kullandığı kamyonete vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Kardeş araç içerisinde sıkışırken, motosiklet sürücüsü ile Şahbudak hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Kardeş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.