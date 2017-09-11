İstanbul'da zehir tacirlerinin çemberi daralıyor

İstanbul'da yılbaşından bu yana düzenlenen 20 bin 578 uyuşturucu operasyonunda 28 bin 675 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 3 bin 276'sı tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 39 ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yılın 8 ayında kent genelinde uyuşturucu madde üreticisi, satıcısı ve kullanıcılarına yönelik 20 bin 578 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 28 bin 675 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 bin 276'sı tutuklandı.