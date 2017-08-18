  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

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İstanbulda zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şişli, Güngören, Bağcılar ve Esenler'de önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
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