  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

İstanbul'da zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

İstanbul'da Beyoğlu, Bağcılar, Eyüp, Ümraniye ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin ve 5 tabanca ele geçirildi.

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İstanbulda zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

İstanbul'da Beyoğlu, Bağcılar, Eyüp, Ümraniye ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin ve 5 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 30 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin, 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Ekipler, lüks eğlence merkezlerinde kokain satışı yaptıkları illeri sürülen 15 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
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