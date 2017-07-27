  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı vapur seferleri de iptal edildi.

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İstanbulda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

Etiketler: İstanbul, sis
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