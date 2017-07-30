İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasına, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

Ekipler, umuma açık iş yerlerinde aramalar yaptı. Uygulama ve denetimlerde, 12 bin 535 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgulaması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, bazı suçlardan aranan 39, yoklama kaçağı 56, adli idari işlem yapılan 85, suç unsuru ile yakalanan 21 şüpheliyi gözaltına alırken, denetimlerde 3 ruhsatsız, 3 de kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yönettiği uygulamada, 227 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da da fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 26 kadın gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 289 iş yeri ile 3 bin 706 aracın denetlendi, 11 iş yerine idari işlem uygulandı, 374 araç ve 231 araç sürücüsüne toplam 229 bin 712 lira trafik cezası kesildi.