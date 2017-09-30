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Buradasınız : » » İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.

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İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5 bin polisin katılımıyla başlatılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçe ve 200 noktada helikopter desteğiyle denetimler yaptı."Yeditepe'de Huzur"  asayiş uygulamasına yaklaşık 5 bin polis katıldı.

6 ateşli silah ve iki kurusıkı tabancanın ele geçirildiği uygulamada, 12 bin 63 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgulaması yapıldı.

Denetlenen 278 iş yerinden 27'si hakkında adli ya da idari işlem başlatıldı

Trafik kontrolleri sırasında da 188 araç hakkında işlem yapıldı ve sürücülere toplam 102 bin 63 lira para cezası kesildi.

Etiketler: İstanbul, yeditepe huzur operasyonu, asayiş uygulaması
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