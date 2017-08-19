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Buradasınız : » » İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu

İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 7 ateşli silah, bir kurusıkı tabanca, iki av tüfeği ve 335 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbulda Yeditepe Huzur operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5 bin polisin katılımıyla başlatılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması tamamlandı.

Uygulama, İstanbul'un 39 ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Müdürlüğe bağlı 5 bin polisin yer aldığı çalışmalarda, 15 bin 898 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Ekipler, 7 ateşli silah ile bir kurusıkı tabanca, iki av tüfeği ve 335 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada 395 iş yeri de denetlenerek 27'sinin sorumluları hakkında adli ya da idari işlem başlatıldı.

Çalışmalarda kontrol edilen 4 bin 220 araçtan 253'ü hakkında işlem yapıldı ve sürücülere toplam 204 bin 92 lira para cezası kesildi. 

Etiketler: İstanbul, Yeditepe Huzur
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