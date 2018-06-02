İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur 8’ uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube müdürlüğü ekipleri ve Trafik birimlerinden oluşan 3 bin polis, İstanbul'un 39 ilçe ve 200 noktasında eş zamanlı denetim gerçekleşti.

'Yeditepe Huzur' adı verilen denetimler sırasında ekipler, belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları da kontrol etti.

Denetimlere polis helikopteri ise havadan destek verdi.

Kaynak: İHA, DHA