  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da yaşanan go-kart kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da yaşanan go-kart kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de bir go-kart pistinde lise öğrencisi Havvanur Y.'nin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

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İstanbulda yaşanan go-kart kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de bir go-kart pistinde yaşanan kazada, şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Y. ağır yaralanmıştı.

Go-kart pistinde yaşanan kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Havvanur beraberindekilerle go-kart aracını sürüyor. Bir süre sonra genç kızın şalı aracın tekerine sıkışıyor.

Kaza sırasında Havvanur'un boynu yana doğru düşüyor. Kaza nedeniyle nefes borusunda yırtık oluşan Havvanur Yalçın'ın tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, İstanbul, Go-kart
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