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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yapacağı miting nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

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İstanbulda yarın bu yollar trafiğe kapalı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yarın 13.00'te İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği miting sebebiyle 08.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülere alternatif güzergah olarak Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ile D-100 karayolu önerildi.

Kaynak: AA

Etiketler: miting, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak, ankara
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