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İstanbul’da 500 bin TL değerinde 'kokain' ele geçirildi

İstanbul Şişli'de bir ihbarı değerlendiren polis narkotimleri, günlük kiralık eve operasyon düzenledi. Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:05





