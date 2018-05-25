İstanbul’da 500 bin TL değerinde 'kokain' ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli’de günlük kiralık bir evde uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı.
Operasyonda daire kapısını koçbaşıyla kıran ekipler, tavan arasında gizlenmiş poşet içerisinde çok miktarda 'kokain” ele geçirdi.
500 bin lira değerinde kokain ele geçirildi
Evde yaşadığı tespit edilen Özbekistan uyruklu S.G. isimli kadın gözaltına alındı.
Kriminal Polis Laboratuvar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA