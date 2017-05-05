  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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İstanbul'da yaklaşık 235 kilogram eroin ele geçirildi

Narkotim ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında İstanbul'da durdurulan araçta 234 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İstanbulda yaklaşık 235 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan operasyon kapsamında bir aracı Van'dan takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından aracı İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Sitesi mevkisinde durduran ekipler, araçta yapılan aramada 234 kilo 780 gram eroin ele geçirdi.

Aracın sevk ve idareciliğini Ü.T'nün yaptığını belirleyen ekipler, olayla ilgili B.G, S.O.G ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

Çalışmalarda örgüt oluşumunun içerisinde bulunduğu tespit edilen A.D. Hatay, İ.F. Ağrı ve Z.B'nin de Van'da gözaltına alındığı bildirildi.

"Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan ve mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Etiketler: İstanbul, eroin, narkotim ekipleri
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