İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Maltepe Çiftlik Yolu üzerinde meydana gelen su birikintileri araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

Sürücülerin su birikintisinden geçerken zorlandıkları görüldü. Bazı araçlar arızalanıp yolda kalırken, sürücülerden bazıları ise geri dönmeyi tercih etti.

Bu arada belediye ekiplerinin yollarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Beykoz'da da halka açık otoparklarda karın erimesi ve sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar araçlarını park etmekte zorluk çekerken, esnaf ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi. AA