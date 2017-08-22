İstanbul'da vatandaşlardan doluya karşı önlemler

İstanbul’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından vatandaşlar araçlarını korumak için ilginç yöntemlerle önlem almaya başladı.

İstanbul'da yaz döneminde gerçekleşen iki büyük yağış sonucu oluşan zarar nedeniyle 600 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi yaptığı belirtilen sigorta şirketleri, dünden itibaren gönderdikleri SMS'ler ve e-postalar ile İstanbul ve çevresindeki yağış beklentisi dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı müşterilerine tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Vatandaşlar ise bu uyarıların ardından konut ve iş yerleri için önlem aldı.

Özellikle lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan ve olası fırtınadan zarar görmemesi için tedbir aldı. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koyarken, bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim vs. ile kapattı.

Kapalı otoparklar ise yoğun ilgi nedeniyle sabah saatlerinde kapılarını kapattı.

