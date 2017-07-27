  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

stanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sabah sis nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." açıklaması yapıldı.

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İstanbulda vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gecikme yaşanan vapur seferlerinin normale döndüğü bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren aksayan Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri tekrar başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: İstanbul, vapur seferleri
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