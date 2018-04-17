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Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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İstanbulda uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı.

Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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