İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!

İstanbul Küçükçekmece'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda 10 bin uyuşturucu hap bulundu.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

Firmada yapılan aramada, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenen matkap kutularının yan duvarlarına zulalanmış 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisin uyuşturucu hapları kargoya veren şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.