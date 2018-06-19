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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

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İstanbulda uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, özel harekat polisi, İstanbul
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