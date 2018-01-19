İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları olduğu iddia edilen şüphelilere ait, ilçede önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA