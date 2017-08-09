  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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İstanbulda uyuşturucu satıcılarına operasyon

Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

OPERASYONUN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere gitti.

Polis ekipleri, Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 14 şüpheliye ait 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, operasyon, İstanbul
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