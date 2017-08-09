İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere gitti.

Polis ekipleri, Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 14 şüpheliye ait 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalar devam ediyor.