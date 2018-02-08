İstanbul'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir sitede ikamet eden kişilerin uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri 3 kişiyi sitenin otoparkında gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada av tüfeği ve 29 fişek, 2 tabanca ve 124 fişek, 361 gram uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan mikser, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan şeffaf poşet, 5 cep telefonu, 4 SIM kartla uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 820 lira ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin otoparkta polisleri görünce kaçmaya çalıştıkları ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalandıkları görülüyor.

Şüphelilerden M.Z'nin uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 7 aranması, 6 suçtan da kaydının bulunduğu, H.T'nin ise yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 8 aranması olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İ.H.D, M.Z ve H.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA