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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul'da, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda yakalanan biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen A.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 595 gram uyuşturucu madde, 1,5 kilogram kokain, ruhsatsız otomatik silah ve tabanca ele geçirildi, A.A. gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da ise narkotik ekipleri uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen taksi şoförünü takibe aldı. Taksi şoförü ile uyuşturucu satışı için buluştuğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Figo"nun da katıldığı operasyonda, şüphelilerin yanında ve takside 41 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Küçükçekmece'de bir rezidanstaki daireye düzenlenen operasyonda ise çok miktarda esrar ve kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuları sattıkları iddia edilen 3 şüphelinin arandığı bildirildi.

Öte yandan, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, Hong Kong'dan gelen E.S. gözaltına alındı.

E.S'nin valizinde üzerinde "protein tozu" yazısı bulunan 3 kutudaki 6 kilogram toz, laboratuvara tahlile gönderildi.

Tozun, bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde olduğu tespit edildi. Bu kimyasal tozun, Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.

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