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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir sitede önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu binaların kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Detaylı aramalarda ise uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu.

Operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, esenyurt, uyuşturucu operasyonu
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