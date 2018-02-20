İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı

İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Çınardere Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon başlattı.

Operasyonda F.A, M.K, F.D. ve L.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden F.A. ve F.D'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 728 gram bonzai, tabanca ve 9 bin 490 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA