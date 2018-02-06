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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü, Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu, operasyon
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