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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'ndaki operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Eylül'de Beyoğlu'nda sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında, 19 kilogram esrar, 2 hassas terazi, 1 sahte kimlik, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu, operasyon
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