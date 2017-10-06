İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te önceden belirlenen adres ve mekanlara eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik timlerine, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adresler, metruk mekanlar ve kafelerde aramalar yapıldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.