İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, organik tarım yaptıklarını iddia eden 2 kişinin, arazide Hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat üzerine Sarıyer’de organik tarım yaptıkları öne sürülen A.T.A. ile H.K'nın 5 dönümlük arazisinde arama yaptı.

Arazide ekilmiş yüzlerce kök Hint keneviri bulunurken, şüphelilerin gösterdikleri yerlerde 3 kilogram esrar ve çok sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.A. tutuklanırken, H.K. serbest bırakıldı.