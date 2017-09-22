İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kartal'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde önceden tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ekipler tarafından Orhantepe Mahallesi Sema Sokağı'nda bulunan bir adrese de baskın yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği, bazı kişilerin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreslerde aramaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.