İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sultanbeyli Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar üzerine adrese yapılan operasyonda B.Y.(27) isimli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda klozete atılmış halde daralı ağırlığı bin 50 gram uyuşturucu madde, bin 358 gram sentetik kannabinoid (bonzai), uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu haşere ilacı, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 75 lira ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahısın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahısın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.