  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler ve Avcılar'da polis tarafından helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Avcılar'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Operasyon doğrultusunda adreslerdeki aramalar devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul
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