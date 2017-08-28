  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, 20 kilogram skunk, 1 kilogram esrar ve çok miktarda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, 20 kilogram skunk, 1 kilogram esrar ve çok miktarda Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece ve Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin yakalanması için iki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 kilogram skunk, 1 kilogram esrar ve çok miktarda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Zanlıların, Hint keneviri tohumlarını internet aracılığıyla sattıkları bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı. 

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
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