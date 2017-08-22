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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen ve 80 bin 624 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından jandarma ekiplerinin operasyonunda, Beyoğlu'nda uyuşturucu hap sattığı öne sürülen T.D. gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 80 bin 624 uyuşturucu hap bulundu.

Şekerleme kutusuna gizleyip satıyormuş

Jandarmanın araştırması sonucunda, T.D'nin yurt dışından getirdiği uyuşturucu hapları etki düzeyine göre lüks araba markalarının isimleriyle sınıflandırdığı, İstanbul'da özellikle eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde piyasaya sürmek istediği belirlendi.

T.D'nin ayrıca, güvenlik güçlerine yakalanmamak amacıyla uyuşturucu hapları şekerleme kutularına koyarak satmak istediği ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

Etiketler: İstanbul, İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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