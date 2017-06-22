  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 15 kişiye yönelik operasyonda, 12 adreste bazı şüphelileri yakaladı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile polis helikopterinin desteğiyle ilçede operasyon başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 15 kişiye yönelik önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler bazı zanlıları gözaltına aldı.

Farklı tür ve miktarlarda uyuşturucuların da ele geçirildiği operasyonda, polisin söz konusu adreslerdeki aramaları sürüyor. AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu satıcıları, İstanbul
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