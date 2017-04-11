İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle Sarıyer ilçesinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis helikopterinin destek verdiği operasyona, 400 polis katıldı.
"Torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar, satışa hazırlanmış 500 fişek halinde uyuşturucu madde, 6 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 47 ayrı suçtan arandığı belirlendi. TRT Haber