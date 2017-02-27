İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Fatih'te, 3 bin 840 gram toz esrar, 585 gram skunk ve paketlenmiş halde bir miktar metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.A'nın Fatih’teki evine baskın düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "İmla"nın da katıldığı operasyonda, evin çeşitli yerlerine saklanmış 3 bin 840 gram toz esrar, 585 gram skunk ve paketlenmiş halde bir miktar metamfetamin bulundu.

Operasyonda, A.A. ile adı açıklanmayan bir arkadaşı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. AA