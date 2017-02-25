  • 25 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.607
    EURO 3.811
  • BIST 88258.45
    ALTIN 145.672
Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Kalyoncu Kulluğu Caddesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bazı binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi. Evlerde, araçlarda ve metruk binalarda aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, bölgede aramalar sürüyor. AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER