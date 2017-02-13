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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'te, düzenlenen operasyonda 25 bin uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'te, 25 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu hap satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. İş yerinde, 25 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 65 lira bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen R.Ç. (41), N.Y. (57) ve E.A. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul
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