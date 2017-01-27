İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Okmeydanı bölgesinde okul çevrelerinde yer alan kafe ve eğlence mekanlarında uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu bölgede 25 Ocak'ta helikopter destekli operasyon gerçekleştiren ekipler, satışa hazır halde 172 gram esrar, 24 gram kokain, 59 ecstacy hap, 2 antika tüfek, bir miktar para ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklanırken yaşı küçük olan 2 zanlı ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.