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Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

İstanbul'da Fatih, Küçükçekmece ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kilogram esrar, 4 kilo 540 gram skunk, 140 uyuşturucu hap ve 26 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan zanlıların yakalanması amacıyla Fatih, Küçükçekmece ve Şişli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 11 gram esrar, 4 kilo 540 gram skunk, 140 uyuşturucu hap, 26 gram kokain, 2 tabanca, 32 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 830 lira, 100 dolar ve 50 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. (32), Ç.K. (18), O.K. (39) ve M.E. (32) tutuklandı, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucuyla mücadele, gözaltı, tutuklama
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