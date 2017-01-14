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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi

Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 16 kilo 791 gram afyon sakızı ile 2 kilo 372 gram metamfetamin ele geçirildi.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi
İstanbul'da 16 kilo 791 gram afyon sakızı ile 2 kilo 372 gram metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Aralık 2016'da Bağcılar'da düzenlediği 2 operasyonda 10 kilo 645 gram, Bahçelievler'de 11 Ocak'taki operasyonda ise 6 kilo 146 gram afyon sakızı ele geçirdi.
 
Başakşehir'de düzenlenen operasyonda da 2 kilo 372 gram metamfetamin ele geçirildi.
 
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
 
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin makine parçaları içerisine zulalanarak kargoyla Amerika, Kanada ve Avustralya'ya gönderilmeye çalışıldığı öğrenildi. AA
 
Etiketler: İstanbul, uyuşturucu, Bağcılar, bahçelievler, başakşehir, uyuşturucu ile mücadele
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