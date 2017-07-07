İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 49 gözaltı

İstanbul'da, 14 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 49 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması amacıyla 25 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Fatih, Pendik, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüp, Küçükçekmece, Avcılar, Şişli, Tuzla, Kartal ve Ümraniye'de belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonlarda, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 282 gram metamfetamin, 18 kilo 500 gram Hint keneviri, 5 kilo 270 gram toz esrar, 1 kilogram kokain, 2 kilo 485 gram bonzai, 30 kök Hint keneviri, 337 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal maddeler, 5 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 dolar ve 85 lira, ruhsatsız 8 tabanca, 380 mermi, Kalaşnikof marka 1 tüfek, sahte 2 nüfus cüzdanı ile 1 sürücü belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu 6 kişi tutuklanırken, 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. AA