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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

İstanbul'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla 14-21 Eylül'de Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Küçükçekmece, Pendik ve Kartal'da 7 operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 104 kilogram esrar, 32 kilogram bonzai, 17 bin 500 ecstacy ve 47 bin captagon hap, 858 gram Afyon sakızı, 1 kilogram skunk, 950 gram kokain, 3 tabanca, 4 şarjör, 200 mermi, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklandı.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonları
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