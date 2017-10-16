İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu

Küçükçekmece'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arap ülkelerine uyuşturucu hap ticareti yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin Küçükçekmece'de düzenlediği operasyonda, 1 Türk, 2 Suudi Arabistan ve 2 Suriye vatandaşı 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir depoya gerçekleştirilen operasyonda ise sanayi tipi makinelerin içine saklanmış 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltında tutulan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. AA