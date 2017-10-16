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Buradasınız : » » İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek istenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda uyuşturucu hap operasyonu

Küçükçekmece'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arap ülkelerine uyuşturucu hap ticareti yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin Küçükçekmece'de düzenlediği operasyonda, 1 Türk, 2 Suudi Arabistan ve 2 Suriye vatandaşı 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir depoya gerçekleştirilen operasyonda ise sanayi tipi makinelerin içine saklanmış 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltında tutulan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu hap operasyonu
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