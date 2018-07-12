  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.676
  • BIST 89257.03
    ALTIN 194.601
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye metro seferlerine ara verildi

İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye metro seferlerine ara verildi

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın seferlerine, ikinci etap olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri nedeniyle ara verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda Üsküdar-Ümraniye metro seferlerine ara verildi

Ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi.

Seferler bu ay 9 gün yapılmayacak

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak.

"Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet verilmeyecek.

Ulaşım İETT'nin ek seferleriyle sağlanacak

Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi.

Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakika sürecek

Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak.

Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: üsküdar, ümraniye, sürücüsüz metro, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER