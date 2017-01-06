İstanbul'da ulaşıma 'kar' düzenlemesi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

İstanbul Valisi Şahin'den kar açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Avcılar Haramidere'de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:

''Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.'' AA