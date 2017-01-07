İstanbul'da ulaşıma 'kar' ayarı

Yoğun kar yağışı nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edecek. Metrobüs hattına ek seferler konulurken, Marmaray ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.

Kar yağışı nedeniyle dün akşam ilerlemekte zorlanan sürücülerin Esenyurt ve bazı bölgelerde yol kenarlarında park ederek bıraktığı araçlar, gün içinde trafikte aksamalara yol açtı. Araçlarını almak için gelen vatandaşlar biriken kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti.

Kentteki trafik yoğunluğu son olarak yüzde 10 olarak ölçülürken, Kınalı yolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasına geçişlerinde sıkışıklık görülüyor.

Bölgeye giden AKOM ekipleri, trafik akışının normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı Silivri'de de hayatı olumsuz etkiliyor.