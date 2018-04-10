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Buradasınız : » » İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen tüm vapur seferleri yeniden başladı.

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İstanbulda vapur seferleri normale döndü

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sisin etkisini yitirdiği bölgelerde, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferleri yeniden başladı.

Tüm seferleri, saat 07.05 itibarıyla iptal edilmişti

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.05 itibarıyla Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Sarıyer, Anadolu Hisarı-Eminönü, Bostancı-Karaköy, Eminönü-Kadıköy ve İstinye-Çubuklu vapur seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırılmıştı.

Görüş mesafesi 100 metreye kadar düşmüştü

Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra boğaza kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.  

Kaynak: AA

Etiketler: vapur seferleri, sis, İstanbul
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