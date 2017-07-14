İstanbul'da toplu ulaşım 2 gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kentteki toplu ulaşımın 2 gün ücretsiz olması yönünde karar aldı.

Meclisin bugünkü toplantısında gündeme getirilen teklif kabul edildi. Buna göre, İstanbul'deki toplu taşıma araçları, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 06.00'dan 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İBB tarafından işletilen Şehir Hatları ve Metro İstanbul'a ait araçların İstanbulkart okutulmasına gerek kalmaksızın; İstanbulkart entegrasyonuna tabi diğer toplu ulaşım sistemlerinde ise İstanbulkart okutularak yolcuların ücretsiz olarak faydalandırılması karara bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.