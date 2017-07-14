  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.534
    EURO 4.051
  • BIST 105175.73
    ALTIN 139.546
Buradasınız : » » İstanbul'da toplu ulaşım 2 gün ücretsiz

İstanbul'da toplu ulaşım 2 gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kentteki toplu ulaşımın 2 gün ücretsiz olması yönünde karar aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda toplu ulaşım 2 gün ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kentteki toplu ulaşımın 2 gün ücretsiz olması yönünde karar aldı.

Meclisin bugünkü toplantısında gündeme getirilen teklif kabul edildi. Buna göre, İstanbul'deki toplu taşıma araçları, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 06.00'dan 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü 06.00'ya kadar ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İBB tarafından işletilen Şehir Hatları ve Metro İstanbul'a ait araçların İstanbulkart okutulmasına gerek kalmaksızın; İstanbulkart entegrasyonuna tabi diğer toplu ulaşım sistemlerinde ise İstanbulkart okutularak yolcuların ücretsiz olarak faydalandırılması karara bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Etiketler: 15 temmuz, darbe girişimi, istanbul toplu ulaşım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER